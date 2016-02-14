Депутат Европарламента на конференции в Мюнхене: «Сейчас мы уже применяем более позитивные оценки к Беларуси»

Новости Германии. Из Мюнхена, где проходит ежегодная конференция по безопасности, сейчас приходят новости о попытках выработать единые взгляды на современные кризисы. Почти полтысячи политиков, дипломатов, военных со всех уголков мира формируют своеобразный список главных рисков этого года. Чаще других звучит тема Исламского государства, Сирии, Украины, возможного краха трансатлантического партнерства и закрытия Европой своих границ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ковровая дорожка готова к приему гостей. 3700 полицейских, охраняющих порядок, сотни журналистов, правительственные кортежи, нон-стоп подъезжающие к крыльцу. Мюнхен на неделе стал центром международной политики.

Оливер Йохим Ролофс, организатор международной конференции по политике безопасности в Мюнхене:

В этом году мы установили рекорд - около 600 участников со всего мира, растет количество мировых кризисов, и как логическое следствие – количество участников конференции. Мы рады отметить, что Беларусь также представлена. Это шаг к сближению, возможность обсудить дальнейшее развитие отношений, экономическое сотрудничество.

Традиционное место проведения Мюнхенской конференции – отель «Bayerischer Hof» в свое время был предназначен для приема королевских особ. Политическая элита собирается здесь и сейчас. Конечно, самые важные переговоры проходят за закрытыми дверями. Но министров и даже глав государств с легкостью можно встретить прямо в этих коридорах.

В кулуарах форума журналисты фиксируют каждое оброненное слово. Впрочем, вип-персоны осторожны в комментариях.

Лишь Кофи Аннан показывает камерам миролюбивый жест, а Порошенко благодарит Беларусь за первые шаги к миру, сделанные в Минске.

Петр Порошенко, президент Украины:

Хотел бы поздравить Минск с тем, что в результате договоренностей с Президентом Лукашенко, он стал местом важных международных событий.

Тема Украины по-прежнему в топе обсуждаемых. Первый день конференции затягивается за полночь. И, глядя на не гаснущий свет в окнах знаменитого отеля, сразу вспоминается минский марафон переговоров нормандской четверки. Символично, что стартовала конференция в Мюнхене как раз в годовщину подписания Минских соглашений.

Владимир Кличко, мэр Киева (Украина):

Я уверен, что роль Беларуси очень важна и Беларусь заинтересована видеть Украину стабильной, и политически, и экономически, страной. Так как дестабилизация ситуации в Украине может дестабилизировать весь регион. И в этом ключе Беларусь прикладывает очень много усилий, чтобы ситуация была стабильна.

Даже скептически настроенный американский сенатор Джон Маккейн, раскритиковавший договоренности по Сирии, миротворческой роли Минска дал высокую оценку.

Джон Маккейн, сенатор США:

Похвально, что белорусские власти оказали помощь в разрешении украинского конфликта.

Эльмар Брок, депутат Европарламента:

Минские соглашения – это база, на чем сейчас строится диалог между сторонами. Быть принимающей стороной таких переговоров было очень полезно для Беларуси. Сейчас мы уже применяем более позитивные оценки к Беларуси. И я думаю, в отношениях наметился прогресс.

За год от Минска до Мюнхена на Беларусь Старый Свет успел взглянуть по-новому.

Курт Лаук, профессор, президент компании (Германия):

Беларусь должна оставаться интегрированной в решение украинского вопроса, так как ваша страна уже сыграла важную роль в урегулировании этого кризиса.

Тем временем кризис мигрантов в Европе развивается по нарастающей. И это стало едва ли не главной темой дискуссий. Наводнение беженцев сравнивают с Великим переселением народов. Эта «лавина» мигрантов несет с собой не только экономический и геополитический аспект, но и криминальный. В такой накаленной атмосфере Беларусь многие склонны воспринимать как своеобразного «донора стабильности».

Райнер Линднер, председатель белорусско-немецкого общества (Германия):

Беларусь сыграла важную роль в последних годах, именно в этом регионе безопасность имела больше места. Надеюсь, что и политика европейского партнерства Евросоюза с Беларусью имеет новые успехи.

В рамках форума встреча Владимира Макея с немецким коллегой Штайнмайером стала уже второй за недавнее время. Главы МИД обсудили широкий круг вопросов, отдельно остановились на сотрудничестве в ОБСЕ. Германия в этом году председатель.

География встреч на полях Мюнхенской конференции у белорусской делегации обширная. Глава внешнеполитического ведомства пообщался с коллегами из Люксембурга, Нидердандов, Норвегии, Ганы, Грузии, Ирана, представителями госдепа США и Еврокомиссии.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Оценка Беларуси тоже отличается в лучшую сторону по сравнению с прошлым годом. Это в силу того, как мне кажется, что многие понимают лучше мотивы поведения Беларуси, мотивы принятия тех или иных внешнеполитических и внутриполитических решений Беларуси.

Мюнхенскую конференцию называют барометром погоды между странами. Что касается, Беларуси и Евросоюза, в последние месяцы они заметно потеплели.

Эльмар Тэзен, корреспондент телеканала (Германия):

Я полагаю, Евросоюз воспринимает Беларусь как важного игрока в восточноевропейском регионе. Это не случайность, что и переговоры нормандской четверки состоялись в Минске. И очень хороший знак, что министры иностранных дел Беларуси и Германии вновь сели здесь за стол переговоров