Владимир Макей: «У нас вырисовываются очень хорошие контакты с Германией»

Новости Германии. Конференция по вопросам безопасности продолжает работу в немецком Мюнхене. В рамках мероприятия министр иностранных дел Беларуси провел ряд международных переговоров. Владимир Макей встретился с Генеральным директором МАГАТЭ и подробно изложил информацию о ходе строительства Белорусской АЭС, подчеркнув, что в основе этой работы лежит принцип безопасности будущей атомной электростанции.

Владимир Макей встретился со своими коллегами из Нидерландов, Люксембурга, Ганы, Египта, министром обороны Пакистана, представителями правительства Германии, а также генеральным директором МАГАТЭ.

Стороны обсудили ряд вопросов представляющих взаимный интерес в сфере политического и торгово-экономического сотрудничества. Закончились переговоры Владимир Макея и главы внешнеполитического ведомства Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

У нас вырисовываются очень хорошие контакты с Германией. Германия, нам кажется, понимает, какую роль играет Беларусь в нынешней ситуации. И Германия старается выстроить соответствующим образом и политику по отношению к Беларуси. Мы это приветствуем. Я хочу сказать, что мы видим, какую роль Германия играет в Европе, в регионе и в мире. И мы заинтересованы в том, чтобы отношения между нашими странами были на самом высоком уровне. Оценка Беларуси тоже отличается в лучшую сторону по сравнению с прошлым годом. Это в силу того, как мне кажется, что многие понимают лучше мотивы поведения Беларуси, мотивы принятия тех или иных внешнеполитических и внутриполитических решений Беларуси.