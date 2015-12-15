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Беларусь улучшила позиции в Индексе человеческого развития, поднявшись на три позиции

15 декабря 2015 07:15
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Новости Беларуси. Беларусь улучшила позиции в Индексе человеческого развития. По данным, опубликованным в Докладе ПРООН, наша страна поднялась на три позиции и теперь занимает 50 место среди почти двух сотен государств. На аналогичной строке нового рейтинга разместилась и Россия.

Это лучший показатель среди всех остальных стран СНГ. В пятерку лидеров входят Норвегия, Австралия, Швейцария, Дания и Нидерланды. Среди аутсайдеров – Чад, Нигер и Центрально-Африканская Республика.

Индекс человеческого развития – это суммарный показатель развития общества. Прежде всего берутся во внимание продолжительность жизни, уровень образования, а также ряд экономических показателей, например, валовой внутренний продукт на душу населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Государственная социальная политика

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