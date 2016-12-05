Станислав Карчевский: межпарламентское сотрудничество способствует улучшению атмосферы между Беларусью и Польшей

Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает на начало самого активного диалога с Польшей. Об этом заявил Александр Лукашенко 5 декабря на встрече с маршалом сената этого государства Станиславом Карчевским.

Дипотношениям двух стран почти четверть века. В последнее время политический диалог заметно активизировался, достаточно высок и уровень торгово-экономического взаимодействия. За 9 месяцев нынешнего года товарооборот наших стран составил более 1,5 миллиардов долларов.

Также Польша входит в первую десятку стран-инвесторов в экономику Беларуси. Но работать еще есть над чем. К слову, в апреле в сейме Польши была сформирована двусторонняя парламентская группа.

Как отметил Александр Лукашенко, без народной дипломатии очень трудно выстраивать и политические, и экономические отношения, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В последнее время у нас активно идет политический диалог. Ваши руководители крупные политические посещали Минск, мы бывали в Польше: и министр иностранных дел, и другие руководители. Вели переговоры. Пытались вывести наши отношения на более высокий уровень. Должен сказать, что фундаментом любых отношений являются торгово-экономические отношения. Очень высокий уровень наших торгово-экономических отношений. Но это абсолютно не соответствует нашим возможностям. Думаю, что нам здесь есть над чем работать. Вы абсолютно можете рассчитывать на то, что закрытых тем и сфер в наших отношениях быть не может. Мы всегда будем открыты. Что касается межпарламентского сотрудничества, я знаю, что в вашем парламенте создана группа белорусско-польская. Мы также формируем в новом парламенте соответствующую группу. И без народной дипломатии, без парламентского измерения в современном мире очень трудно выстраивать и политические, и экономические отношения.

Станислав Карчевский, маршал сената Республики Польша:

Я хотел бы подчеркнуть вес нашей встречи. Я недавно встречался с председателем парламента Швеции, который очень хорошо знаком с Михаилом Мясниковичем. Он просил передать приветствие и наилучшие пожелания для Беларуси. Наше межпарламентское сотрудничество очень важно, потому что оно влияет не только на улучшение отношений, но и на улучшение самой атмосферы между нашими странами.