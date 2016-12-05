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В Минск прибыла парламентская делегация Польши во главе с маршалом сената Станиславом Карчевским

05 декабря 2016 06:07
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Новости Беларуси. Новые возможности в отношениях Беларуси и Польши. В Минск накануне вечером с визитом прибыла парламентская делегация этого государства во главе с маршалом сената.

Станислав Карчевский встретится с руководством нашей страны, а также примет участие в заседании сессии Совета Республики. Отдельной строкой в программе визита – переговоры в Национальной академии наук Беларуси, во время которых стороны подпишут соглашение о научном сотрудничестве.

Кроме того, зарубежные гости пообщаются со студентами и преподавателями филологического факультета БГУ, посетят Республиканский центр детской онкологии и дворцовый комплекс «Несвиж», сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Беларусь-Польша

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