В Минск прибыла парламентская делегация Польши во главе с маршалом сената Станиславом Карчевским

Новости Беларуси. Новые возможности в отношениях Беларуси и Польши. В Минск накануне вечером с визитом прибыла парламентская делегация этого государства во главе с маршалом сената.

Станислав Карчевский встретится с руководством нашей страны, а также примет участие в заседании сессии Совета Республики. Отдельной строкой в программе визита – переговоры в Национальной академии наук Беларуси, во время которых стороны подпишут соглашение о научном сотрудничестве.

Кроме того, зарубежные гости пообщаются со студентами и преподавателями филологического факультета БГУ, посетят Республиканский центр детской онкологии и дворцовый комплекс «Несвиж», сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.