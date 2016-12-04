У Беларуси есть чему поучиться: азербайджанский политолог о двустороннем сотрудничестве

Новости Беларуси. Что связывает такие далекие, но такие близкие Беларусь и Азербайджан? Корреспондент программы «Неделя» спросила об этом у политолога, доктора наук и человека, к мнению которого в Азербайджане принято прислушиваться – Эльхана Алескерова.

Можно ли уже сегодня, подводя итоги разговора двух президентов, обозначить тех самых китов, на которых держится такое близкое взаимодействие Беларуси и Азербайджана?

Эльхан Алескеров, руководитель экспертного совета Baku Network, доктор философии:

Главная причина – общность исторического совместного проживания в составе Советского Союза. И в дальнейшем, в период независимости нынешней – это личностные отношения, которые сложились между господином Ильхамом Алиевым и господином Лукашенко, которые дают хороший повод для дальнейшего взаимообогащения и развития отношений.

Об экономических отношениях, думаю, говорить не надо – в Баку, как грибы, растут магазины белорусских товаров.

Очень качественные, население любит белорусские товары за то, что это – натуральные продукты. В области питания, в области машин – мы знаем, что Гянджинский автомобильный завод ожил, благодаря содействию специалистов из Беларуси.

Говорили на встрече о сотрудничестве в сельском хозяйстве. Сейчас наши специалисты будут строить возле Баку молочный комплекс. Готов ли Азербайджан, может быть, заимствовать какие-то наши технологии?

Эльхан Алескеров:

Безусловно.

Белорусский опыт представляет ценность.

Потому что есть пословица: «Век живи – век учись». Мы взяли, например, технопарк, то есть, промышленные предприятия, агрогородки, торговые дома – договорились. У Беларуси очень много чему есть поучиться. В техническом плане – машиностроение, очень новое ракетостроение, космическая промышленность. Мы очень настроены на развитие нашей науки, есть те вещи, в которых Беларусь находится от нас на несколько шагов вперёд.

В прошлом году вы принимали Европейские игры. Нам это делать только предстоит, но и у вас тогда. И у нас сейчас звучат отдельные голоса, которые говорят о том, что это – бесполезная трата денег. Насколько дивиденды окупились?

Эльхан Алескеров:

Я думаю, что проведение Игр в Беларуси – это, конечно, событие мирового масштаба.

В Беларуси спортивные объекты есть, то есть, больших расходов нет. Это будет ещё одним шагом Беларуси не то, что в мир – она в мире, устоявшаяся страна. Она будет более понимаемая в мире. То есть, тех кругов, которые одурманены всякими предвзятыми мыслями.

Такое имиджевое событие?

Эльхан Алескеров:

Имиджевое, да. Беларусь – большая страна, экономически состоявшаяся, руководство шикарное. Она – восприимчивая страна.

В мире увидят Беларусь – я думаю, это поможет туризму.

У нас так произошло фактически. Наплыв. В прошлом году около нашей площади невозможно было пройти – двух азербайджанцев не встречал я знакомых, все были иностранцы, со всех концов мира. Это всё – плоды предвидения следующего дня, это очень важно.