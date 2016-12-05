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Александр Лукашенко рассчитывает на начало активного диалога между Беларусью и Польшей

05 декабря 2016 07:37
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Новости Беларуси. Президент Беларуси рассчитывает на начало самого активного диалога между Беларусью и Польшей. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с маршалом сената этого государства Станиславом Карчевским.

Парламентская делегация Польши прибыла в Минск с визитом накануне вечером. Программой запланированы встречи с руководством белорусского парламента, а также переговоры в Национальной академии наук Беларуси, во время которых стороны подпишут соглашение о научном сотрудничестве.

6 декабря зарубежные гости пообщаются со студентами и преподавателями филологического факультета БГУ, посетят Республиканский центр детской онкологии в Боровлянах и дворцовый комплекс «Несвиж», сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Польша

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