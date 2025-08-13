Польша отказалась от предложения Беларуси о возобновлении диалога

Попытки достучаться до соседей в который раз не увенчались успехом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Варшава отказалась от предложения Беларуси о возобновлении диалога, об этом 13 августа сообщило Польское радио.

Напомним, в июне Министерство обороны нашей страны направило по линии ОБСЕ письмо, в котором выразило обеспокоенность усиленной милитаризацией, а также решением Польши выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, чтобы иметь возможность разместить их у восточных границ. Минск предложил провести переговоры в надежде снизить риск дальнейшей эскалации и подчеркнул, что отсутствие диалога может привести к новому военному конфликту в Европе.

Однако Варшава продолжает выдумывать причины, лишь бы не идти на контакт, который, очевидно, осудят союзники. Неубедительны для нее и собственные проблемы, начиная от упадка сельского хозяйства и заканчивая миграционным кризисом, которые Польша может побороть, возобновив отношения с некогда близкими соседями.