США не смогли стать глобальной опорой! Главные заявления Лукашенко на конференции по безопасности

На неделе Минск, перекресток всех дорог в Евразии, стал площадкой для обсуждения важнейших геополитических проблем современности. Конференцию по евразийской безопасности посетили более 600 участников из 45 стран, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Такую встречу проводят во второй раз, и это большой успех белорусской дипломатии. Ведь в мире все меньше и меньше эффективных переговорных площадок.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Присвоив самим себе после развала не только Союза, но и всего социалистического лагеря звание «лидера свободного мира», Соединенные Штаты оказались неспособны быть одной глобальной опорой и гарантом безопасности в самом широком смысле этого понятия. Поверьте, у меня нет желания навешивать ярлыки времен холодной войны. Но это очевидный факт! Скрывать его не следует, если не только хотим разобраться в причинах, но и принять какие-то меры. Украина во много стала водоразделом между Западом и Востоком, оголив напряжение между глобальными игроками, которое сегодня достигло пика. На прошлой неделе Киев просил у Запада ядерное оружие, а на этой – ракеты «Томагавк». Их дальность действия составляет 2400 километров, что в семь раз превышает радиус ракет ATACMS.

Ольга Коршун, СТВ:

Как вы считаете, Байден еще может передать эти ракеты Украине? Дмитрий Тренин, ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности (Россия):

Я надеюсь, что нет. Пока этот вопрос не будет закрыт, мы будем находиться в зоне очень высокого риска. Эскалация, по мнению нашего Президента, – главная угроза на сегодня. В Украине пытаются расширить конфликт, напрямую подключить к нему НАТО и Европейский союз. Но даже в Брюсселе и Вашингтоне приходит осознание, что Россию на поле боя вряд ли удастся победить, а потому Запад хочет сохранить лицо и меняет риторику. Теперь в зачинщиках не только Москва, и это уже что-то.

Александр Лукашенко:

Что я заметил в последнее время в переговорах с Западом – они наконец-то начали понимать мою формулу, когда я им говорил: «Не бывает так, что, если конфликт с двух сторон, одна сторона виновата. Обязательно в чем-то виновата и другая. Виноваты обе стороны». Но сегодня вопрос не в причинах. Потом разберемся с причинами. Надо начать решать вопрос за столом переговоров. Тогда возможна остановка боевых действий при определенных условиях, тогда возможно и отведение от линии боестолкновения войск. Все возможно, но люди не будут гибнуть. Потом будем говорить о причинах. Но важно понимать, и Президент об этом говорит, что такая война стала возможна не просто из-за действий Киева или Вашингтона. Мировая система дипломатии безнадежно деградировала. Чтобы ее восстановить, во-первых, нужно пересмотреть архитектуру мировой безопасности, во-вторых, уменьшить риски в Евразии – как ядерные, так и связанные с войной в Украине и на Ближнем Востоке, и снова перейти от военного языка к мирному диалогу.