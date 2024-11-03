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«Мы были вынуждены это сделать под давлением». Почему Швейцария присоединилась к санкциям против Беларуси?

03 ноября 2024 17:54
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На полях Минской конференции по безопасности нам удалось пообщаться с журналистом и политологом из Швейцарии, который открыто рассказал, как в его стране смотрят на санкции, почему Швейцария теряет нейтралитет и, в конце концов, не страшно ли ему было вырваться из райского сада в евразийские джунгли.

«Мы были вынуждены это сделать под давлением». Почему Швейцария присоединилась к санкциям против Беларуси? -2

Ольга Коршун, СТВ:
Швейцария, страна, которую вы представляете, долгое время держала нейтралитет в самых разных вопросах, но тем не менее Берн присоединился к санкциям буквально на этой неделе, он одобрил очередной пакет санкций против Беларуси и России? Почему Швейцарии пришлось отказаться от такого важного политического курса? Почему ей все сложнее держать свой нейтралитет?

Ги Меттан, руководитель Женевского института многополярности (Швейцария):
Это большой удар по швейцарскому нейтралитету и суверенитету, но мы были вынуждены это сделать. Под давлением. У нас нет возможности свободно ввозить товары или экспортировать, потому что у нас нет моря, нет гавани, таким образом, половина нашей экономики зависит от отношений с соседями. И еще, если вы посмотрите на финансовую систему, которая довольно сильна в Швейцарии, наши банки используют доллар. Так что она бы рухнула без использования этой валюты. Но примерно через год у нас состоится референдум с просьбой вернуться к новому жесткому нейтралитету. И я довольно оптимистично настроен в отношении того, что большинство граждан Швейцарии проголосуют за нейтралитет.

Полное интервью читайте здесь.

# Санкции # Международная политика # Интервью

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