Может ли Минская конференция по безопасности стать альтернативой Мюнхенской? Мнение политолога из Швейцарии

На полях Минской конференции по безопасности нам удалось пообщаться с журналистом и политологом из Швейцарии, который открыто рассказал, как в его стране смотрят на санкции, почему Швейцария теряет нейтралитет и, в конце концов, не страшно ли ему было вырваться из райского сада в евразийские джунгли.

Ольга Коршун, СТВ:

Многие эксперты на полях конференции говорили о том, что Минская конференция по безопасности может стать альтернативой Мюнхенской конференции. Вы с этим согласны?

Ги Меттан, руководитель Женевского института многополярности (Швейцария):

Я не думаю, что есть конкуренция между Мюнхенской и Минской конференциями. И то, и другое может быть полезно. Минская конференция является новой, она привлекает новых участников дискуссии, новые страны, которые не участвуют в Мюнхенской конференции. Важно дать слово тем странам, которые были исключены из Мюнхена. И в этом смысле я считаю минскую инициативу по проведению конференции по безопасности очень-очень важной.