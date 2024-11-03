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Может ли Минская конференция по безопасности стать альтернативой Мюнхенской? Мнение политолога из Швейцарии

03 ноября 2024 17:55
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На полях Минской конференции по безопасности нам удалось пообщаться с журналистом и политологом из Швейцарии, который открыто рассказал, как в его стране смотрят на санкции, почему Швейцария теряет нейтралитет и, в конце концов, не страшно ли ему было вырваться из райского сада в евразийские джунгли.

Может ли Минская конференция по безопасности стать альтернативой Мюнхенской? Мнение политолога из Швейцарии -2

Ольга Коршун, СТВ:
Многие эксперты на полях конференции говорили о том, что Минская конференция по безопасности может стать альтернативой Мюнхенской конференции. Вы с этим согласны?

Ги Меттан, руководитель Женевского института многополярности (Швейцария):
Я не думаю, что есть конкуренция между Мюнхенской и Минской конференциями. И то, и другое может быть полезно. Минская конференция является новой, она привлекает новых участников дискуссии, новые страны, которые не участвуют в Мюнхенской конференции. Важно дать слово тем странам, которые были исключены из Мюнхена. И в этом смысле я считаю минскую инициативу по проведению конференции по безопасности очень-очень важной.

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# Интервью # Международная политика

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