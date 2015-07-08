Прямой эфир

Делегация из Чечни с визитом в Беларуси

08 июля 2015 07:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь рассматривает все направления для развития сотрудничества с Чечней. Об этом заявили в правительстве во время встречи с делегацией этой республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сторонам предстоит разработать программу совместных действий, поскольку товарооборот пока слишком мал. Взаимный интерес представляют такие области как селекция, семеноводство и животноводство. Беларусь готова также к созданию совместных производств, в том числе по выпуску сельскохозяйственной и дорожной техники.

# Экономика # Беларусь-Россия

Другие новости рубрики

Все новости
Дрожжевой завод вскоре откроется в Слуцке
07 июля 2015 13:50

Дрожжевой завод вскоре откроется в Слуцке

Делегация из Одесской области Украины с визитом в Беларуси
06 июля 2015 07:59

Делегация из Одесской области Украины с визитом в Беларуси

В Брестской области досрочно началась уборка зерновых
02 июля 2015 17:32

В Брестской области досрочно началась уборка зерновых