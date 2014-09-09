Александр Лукашенко: Глубинные причины произошедшего в Украине – коррупция, развал власти и бандитизм

Новости Беларуси. Беларусь заинтересована в том, чтобы не было эскалации конфликта в Украине, и, насколько это возможно, старается утихомирить ситуацию в этой стране. Об этом 9 сентября заявил глава государства во время общения с работниками «Минского производственного кожевенного объединения».

Посещая это предприятие, глава государства посмотрел, как выполняются поручения, которые были даны два года назад на совещании по вопросам развития кожевенной и обувной промышленности.

В настоящее время здесь трудится почти полторы тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В первую очередь работников волновала проблема поставки сырья на предприятие. Прозвучал вопрос от коллектива и о ситуации в соседней Украине. По мнению президента, глубинные причины произошедшего – это коррупция, развал власти и бандитизм.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

То, что там идет братоубийственная война, я уже не единожды об этом говорил. Это конкуренция, это противостояние. Вы знаете, кому это выгодно. Это нам невыгодно, это Украине невыгодно, да и России невыгодно. Почему Украине? Потому что их люди гибнут на их территории. Потому что это дестабилизирует обстановку в Украине. Это не нужно никому, это разрушает весь уклад жизни. Почему России невыгодно? Потому что под боком создается, как я говорил, воронка, которая затягивать будет постоянно. Понимаете, очаг этот, даже если эскалации, расширения не будет, сохранится надолго. И какая мать русская хочет, чтобы погибал ее ребенок? Пошел он так или этак, кому-то там помогает, защищает. Там тоже русские люди гибнут. Мы очень беспокоимся, чтобы не было эскалации этого конфликта. Поэтому мы, насколько возможно, стараемся утихомирить там, в Украине, ситуацию.

Вы можете быть спокойны. Глубинные причины не в американцах и не в европейцах, а в них самих. Это коррупция, развал власти, которая ничем не управляла кроме поборов с населения, бандитизм (следом жулики из тюрьмы повыходили, лакомые куски прихватили, приватизировали лучшие предприятия) – все началось оттуда, а дальше – больше. И, вот, разыграется этот конфликт в центре Европы. Тогда уже начали дровишки подбрасывать.

Если у нас в экономике будет нормально, если наши люди будут заняты делом, а не спать с автоматом, пистолетом под подушкой, тогда и мирно будет в стране. Надо жить в своей стране и заниматься мирным делом.