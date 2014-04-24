Срочный телефонный разговор Александра Лукашенко и и.о. Президента Украины Александра Турчинова состоялся 24 апреля

Новости Беларуси. 24 апреля состоялся срочный телефонный разговор главы белорусского государства Александра Лукашенко и исполняющего обязанности Президента Украины. Александр Турчинов подробно проинформировал главу белорусского государства о происходящих событиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам Турчинова, особое волнение вызывает город Славянск, в котором в настоящее время сосредоточена основная база вооруженных террористов.

Поэтому там проводится антитеррористическая операция, в ходе которой, как он отметил, было убито пять террористов, которые открыли огонь по военнослужащим Вооруженных Сил Украины.