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Представители Беларуси выбраны в ряд важных органов ООН

24 апреля 2014 11:22
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Новости Беларуси. Беларусь единогласно выбрана в ряд важных органов ООН. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве нашей страны. В частности, белорусские специалисты будут работать в  Комиссии по народонаселению и развитию, исполнительном комитете Программы Верховного комиссара ООН по делам беженцев,  исполнительном совете детского фонда ООН ЮНИСЕФ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:
У якасці сябра гэтых устаноў сістэмы Арганізацыі Аб’яднаных Нацый, Беларусь разам з іншымі краінамі свету будзе распрацоўваць рэкамендацыі па вырашэнні надзённых пытанняў глабальнага, сацыяльнага і эканамічнага развіцця, паляпшэння становішча сыцыяльных груп, якія патрабуюць асаблівай абароны і падтрымкі з боку дзяржавы, у тым ліку дзяцей і ўцекачоў. 

# ООН # Международное сотрудничество # Дмитрий Мирончик

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