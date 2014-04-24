Представители Беларуси выбраны в ряд важных органов ООН

Новости Беларуси. Беларусь единогласно выбрана в ряд важных органов ООН. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве нашей страны. В частности, белорусские специалисты будут работать в Комиссии по народонаселению и развитию, исполнительном комитете Программы Верховного комиссара ООН по делам беженцев, исполнительном совете детского фонда ООН ЮНИСЕФ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

У якасці сябра гэтых устаноў сістэмы Арганізацыі Аб’яднаных Нацый, Беларусь разам з іншымі краінамі свету будзе распрацоўваць рэкамендацыі па вырашэнні надзённых пытанняў глабальнага, сацыяльнага і эканамічнага развіцця, паляпшэння становішча сыцыяльных груп, якія патрабуюць асаблівай абароны і падтрымкі з боку дзяржавы, у тым ліку дзяцей і ўцекачоў.