Александр Лукашенко: Беларусь видит большие перспективы по развитию сотрудничества с Камбоджей

Новости Беларуси. Беларусь видит большие перспективы по развитию сотрудничества с Камбоджей. Об этом заявил 23 апреля Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром Королевства.

Камбоджа сегодня – это самая быстроразвивающаяся страна в Юго-Восточной Азии. Товарооборот с Беларусью за 2013 год превысил 6 миллионов долларов.

Основная статья белорусского экспорта в азиатское государство – тракторы. В Камбодже создано совместное предприятие, и сегодня уже около половины камбоджийских тракторов – белорусского производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент отметил, что есть и другие проекты, которые можно реализовать совместно.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

У нас есть то, что интересует вас, что мы можем предложить вам. И мы готовы это сделать. Будь то совместные предприятия по производству автомобильной техники, или же военно-техническое сотрудничество, или же работы по горонодобывающим отраслям. Мы также готовы приобретать, покупать ту продукцию, которую в силу наших климатических условий мы не можем производить в Беларуси, но к которой, в общем-то, мы привыкли. С большим удовольствием будем эту продукцию для того, чтобы сбалансировать наш торговый оборот между двумя странами. Поэтому есть очень много совместных проектов, точек соприкосновения. И мы будем готовы в любой момент ответить на все ваши пожелания.

Хун Сен, премьер-министр Королевства Камбоджа:

От лица его Величества Королевства Камбоджи хотел бы передать вам его наилучшие пожелания, а также приглашение посетить Камбоджу с официальным визитом. Я надеюсь, что мой первый официальный визит в вашу страну внесет свою лепту в дальнейшее развитие двусторонних отношений. Кстати, я впервые побывал в Беларуси 33 года назад и сейчас я своими глазами убедился, насколько быстро развивается ваша страна.

Во время визита премьер-министра Камбоджи будет подписан ряд совместных соглашений, что придаст импульс развитию торгово-экономических отношений.

Также камбоджийская делегация 23 апреля возложила венки к Вечному огню на площади Победы.