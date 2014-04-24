5 человек из числа вооруженных сепаратистов погибли в ходе антитеррористической спецоперации в Славянске

Новости Украины. С события на юго-востоке Украины. Ситуация там остается крайне напряженной. В ходе антитеррористической спецоперации украинских спецслужб в Славянске погибли пять человек из числа вооруженных сепаратистов.

Украинские силовики ликвидировали несколько блокпостов на окраинах города. После этого правоохранители отступили на прежние позиции. Есть пострадавшие и со стороны украинских военнослужащих.

К Славянску стянута бронетехника, в небе барражируют боевые вертолеты.

На данный момент спецоперация в Славянске приостановлена. В службе безопасности Украины пересматривают план ее проведения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем временем, в Мариуполе пострадали несколько человек при нападении на здание мэрии. Рано утром туда ворвались люди в масках, вооруженные битами. Они начали громить все на своем пути. В конфликт вмешалась милиция. По последней информации, здание освобождено.