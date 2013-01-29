Спортивные организации Беларуси не должны рассчитывать только на бюджетные деньги

Новости Беларуси. Господдержку белорусского спорта 29 января обсуждали на совещании у Александра Лукашенко. Позиция главы государства – спортивные организации не должны рассчитывать только на бюджетные деньги. Клубы могут зарабатывать и сами.

Речь шла о выполнении президентского указа о поддержке физкультуры и спорта. Документ вступил в силу еще в начале прошлого года. Однако за это время научились зарабатывать далеко не все спортивные функционеры.

Формулу финансового успеха в спорте вывели примерно два года назад. Тогда определились: без господдержки не обойтись, но финансовую подпитку решили «увязать» с результатами конкретного клуба и конкретного спортсмена. Главный момент – спортивные организации должны больше зарабатывать сами. А четверть своих денег вкладывать в развитие детских спортивных школ. Был подписан президентский Указ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Указ по своим срокам существования закончен, я не хотел бы, чтобы это совещание превратилось в очередное выбивание денег для спортивных организаций и клубов, спортсменов на предстоящий год или какой-то предстоящий период.

У меня есть предварительные результаты плановой проверки 9 клубов по игровым видам спорта и мониторинга выполнения Указа, представленные Комитетом госконтроля. И они, прямо скажу, не впечатляют. Но об этом председатель скажет.

Не все клубы сегодня готовы к самостоятельной работе по привлечению внебюджетных источников финансирования. Отсюда сложности в развитии своей материально-технической базы и в оказании помощи детско-юношескому спорту. А без этого ни на какие результаты они не могут рассчитывать. Пусть не надеются все время висеть на шее у государства.

На совещании – спортивные чиновники, руководители клубов, губернаторы и главы Федераций. Их, Федерации, как принято в Беларуси, возглавляют высокие должностные лица или бизнесмены.

Все привыкли, что внимания и денег на спорт не жалеют. Возводят спортивные объекты, финансируют команды. Президент на своем примере не раз показывал, как важен спортивный образ жизни. Да, клубы «зашевелились» и в результате доходы выросли в два раза. Это процентов 15 в лучшем случае. Но мизер по сравнению с госдотациями и спонсорской помощью. Каждый четвертый клуб не заработал ничего.

Анатолий Тозик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Каждому клубу, в соответствии с его планом развития, ежегодно устанавливается процент самофинансирования в общем бюджете клуба, с учетом необходимости выхода в 2015 году на не менее чем 50%. Предлагается ввести норму, в соответствии с которой, если клуб в течение двух лет с момента получения поддержки по 497 Указу не обеспечил за счет хозяйственной деятельности, скажем, 15-20% своего бюджета (надо определиться), он теряет право пользоваться льготированной спонсорской помощью и субсидиями из местных бюджетов.

Меньше, чем должны, отдают спортивные организации на развитие детских школ – рассказывает главный контролер Александр Якобсон. Отдельный вопрос – зарплаты игроков.

Александр Якобсон, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Заработная плана спортсменов Высшей хоккейной лиги отличается почти в 15 раз: от 3 млн рублей в витебском хоккейном клубе до 43 млн рублей в клубе «Металлург» (Жлобин).

Это не самые высокие цифры. Средняя зарплата в некоторых клубах превышает 200 миллионов рублей.

Заговорили об «ограничителе». Имея деньги, можно перекупить любого игрока или пригласить легионера. Сами же спортсмены зачастую «играют на повышение» личного дохода. В некоторых клубах число «приглашенных звезд» – почти треть от команды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Семен Шапиро, председатель Гродненского облисполкома:

Почему сегодня «Металлург» первый? У него бюджет – 74 млрд. Вторые места занимают Гомель и Гродно. У них бюджет – 50 млрд. У кого бюджет 18 млрд, те занимают низшие места.

Сергей Румас, председатель Белорусской федерации футбола:

«Если мой футбольный клуб находится внизу, я не могу платить. Давайте пусть и остальные не могут платить». Ну что это за подход? Это называется так: если у меня в колхозе нет трактора, давайте и вокруг трактор не покупайте, чтобы мы были в равных условиях. Нельзя его принимать. Если клуб находит источники, находит спонсора, пусть платит.

Ведь если бы БАТЭ не имел возможности привлекать спонсора и получать хороший бюджет, разве он бы вышел в групповой этап и так удачно сыграл? Нет, не было бы этого.

Александр Лукашенко:

Фон зарплаты должен быть определен. И он должен быть выровнен. А за счет чего-то? Пожалуйста, за счет хорошей игры, прежде всего, высокого места, которое ты занял, и прочее. Ты можешь там еще получить какую-то доплату. За счет спонсорских и других средств. А если мы вообще не ограничим вот эти аппетиты по заработной плате, не привязав их к чему-то, мы будем деньги расходовать. Тогда ни спортивные школы, ни материальная база ни черта не получат.

Самые высокооплачиваемые у нас, наверное, – это хоккеисты и футболисты. Да? И результат какой? Почти обратный.

Президент спрашивает с вертикали. Мол, внимание к спорту по остаточному принципу. Именно на местной власти контроль за использованием государственных денег в спорте.

Александр Лукашенко:

Губернаторы еще шутят немножко с этими вопросами, не понимая, что такое спорт. Они никак не могут понять, что в Австралии никогда в жизни бы никто не знал, что такое Беларусь, если бы не один-единственный человек.

А китайцы? Миллиард китайцев по телевизору смотрели игру. И все рассчитывали, что Ли На выиграет. Я грешным делом посмотрел игры нашей и той. Однозначно сделал выводы: только чудо ее может спасти, потому что как она играла с Шараповой – это космос. Она Шараповой вдохнуть не дала. А что получилось? Вышла белоруска, по сравнению с Китаем. Один раз шлепнула – упала, второй раз головой. Ну, драма, целая драма.

Это часть жизни. И если у нас нация вовлечена в спорт, надо всячески это стремление поддерживать. Тогда меньше будут бормотухи пить, меньше будут курить, но самое главное – меньше будут по улицам с ножами ходить и резать друг друга. Это великое дело.

Вкладывать в спорт будут. Футбол и хоккей как-то больше на виду. Но успехи есть и в биатлоне, и в гандболе. Президент озвучил главные принципы господдержки спортивной отрасли.

Александр Лукашенко:

Уровень заработной платы не должен удушить все живое, но уровень зарплаты и не должен быть через край у спортсменов. И зависеть он должен в конечном счете от результатов. Это главное. Поэтому выработайте этот барьер и поставьте, во-вторых, всех в равную конкурентную среду.

В-третьих, деньги государства, бюджетные деньги местных бюджетов, республиканского бюджета, и спонсорская поддержка госпредприятий – это единое целое. Все, что вы заработаете от спонсорства частных компаний и от хозяйственной совей деятельности – распоряжайтесь, это ваши деньги. Мы в это не лезем.

Решено, что Указ о поддержке спорта будет доработан. Но за расход государственных денег со спортивных организаций будут спрашивать строже. А вообще, уже давно назрела необходимость свести все правовые документы по спорту в единый. Речь о спортивном кодексе.