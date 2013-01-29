Лидия Ермошина отмечает 60-летний юбилей

Новости Беларуси. Глава Центризбиркома Лидия Ермошина отмечает 29 января юбилей. Десятки поздравлений приходят в том числе и от коллег из других стран. И хотя о возрасте женщины говорить не принято, свои годы Лидия Михайловна не скрывает. Ведь в цифрах она предпочитает точность.

Как и всегда в строгом костюме и необыкновенно элегантна. Хотя, признается Лидия Михайловна, сегодня все-таки внесла небольшие коррективы в рабочий график.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Обычно я по утрам не хожу в парикмахерскую.

Интервью с юбиляром 29 января едва удается. То и дело запись прерывают телефонные звонки. Этот из Баку, поздравляют коллеги.

Лидия Михайловна Ермошина родилась в Беларуси в семье военнослужащего. 18 лет прожила в Калиниграде. Вернулась на родину. Она хотела быть журналистом, однако стала юристом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решающим поворотом в жизни Лидия Ермошина считает свое «да», произнесенное в ответ на предложение возглавить ЦИК. Теперь ее узнают по голосу. Говорит то, что думает, и всегда готова выйти к прессе.

И хотя у женщин не принято спрашивать о возрасте, Лидия Михайловна его не скрывает. Впрочем, как и всегда, говоря о цифрах, будь то результаты парламентских или президентских выборов, глава Центризбиркома и сегодня предельно точна и откровенна.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Я, наверное, очень счастливый человек. Это от того, что я родилась в воскресенье, спасибо моей маме. Поэтому я счастлива хотя бы потому, что я в 60 лет имею работу и еще являюсь дочкой, моей маме 95 почти.

Поэтому я человек счастливый, и поэтому самым моим главным планом, это, конечно, является жизнь, которая не будет разочаровывать ни меня, ни тех, кто за мной стоит. А за мной стоит 7 миллионов избирателей Республики Беларусь.

И даже в свой праздник в первую очередь думает о работе.



Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Те идеи, которые выносила Центральная комиссия, когда они заработают, то избирателям и кандидатам будет проще участвовать в выборах.

Заслуженный юрист Беларуси, председатель Центризбиркома, член президиума Белорусского союза женщин, но, главное, просто женщина – Лидия Ермошина. Она любит читать романы, бывать в парикмахерской, ходить по магазинам, готовить и собираться всей семьей за одним столом.