Большая часть мероприятий МИДа в 2013 году сосредоточена на внешнеэкономической деятельности

Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко принял с докладом главу внешнеполитического ведомства Владимира Макея. Речь шла о работе МИДа на текущий год.

Большая ее часть будет сосредоточена на внешнеэкономической деятельности. Заграничным учреждениям Беларуси даны задания по обеспечению экспорта отечественных товаров на внешние рынки, а также притоку инвестиций в страну. Александр Лукашенко обратил внимание на то, что все запланированные показатели должны быть выполнены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

После назначения вас министром иностранных дел, думаю, что те проблемы, которые существуют в МИДе уже видны, я хотел бы, чтобы вы их схематично хотя бы обозначили, если вы готовы на эту тему поговорить.

Наиболее конкретные вопросы: на оси Восток-Запад, что у нас происходит, меня интересует больше западная проблематика. Тем не менее, в преддверии Высшего Государственного Совета Союзного государства, возможно, есть вопросы и на восточном направлении, и в плане ЕЭП, и Российской Федерации. Третья проблема – это предстоящие международные наши встречи и визиты, здесь как у нас продвигаются дела.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

МИД сформировал план работы на текущий год, вчера этот план обсуждался в Совете министров, прошел защиту, в целом принят. Хочу сказать, что с учетом Ваших установок, более 2/3 всех мероприятий и всего внимания будет уделено нашим приоритетам – внешнеэкономической деятельности.

Экспорт отечественных товаров и приток инвестиций в страну. Такие задания утверждены всем белорусским загранучреждениям. Цифры, по словам министра, напряженные, но МИД приложит все усилия для того, чтобы с заданием справиться.

Президент обратил внимание на то, что все прогнозные показатели должны быть безусловно выполнены.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Обсуждалось проведение встречи с руководителям загранучреждений летом этого года. Президент намерен встретиться с послами, и будут заслушаны руководство министерства, и руководители загранучреждений о своей работе по выполнению этих прогнозных показателей. Особо затрагивался вопрос о перспективе наших взаимоотношений с Европейским союзом, с Соединенными Штатами Америки. Был согласован ряд наших предложений, направленных на дальнейшую активизацию нашей работы с европейскими партнерами.