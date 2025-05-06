Ложь Трампа вместо памяти! Как переписывают историю Победы? Рассказал политолог

Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.

Андрей Лазуткин, политолог:

Сегодня в мире делят не только ресурсы, коммуникации, нефтепроводы, но и то, что называют символическим капиталом. К нему относится военная память, то есть память о прошлых победах. Но если раньше Победа над нацизмом была общей, пусть и разделенной на Восток и Запад, то сегодня в Европе нет ни американцев в лице Трампа, которому ЕС не подчиняется, ни тем более бывших стран Варшавского договора, которые порвали с советским прошлым. И поэтому праздновать Победу над Германией временно стало некому – а сами проигравшие по доброй воле никогда не станут отмечать свое поражение. Как так вышло? Попробуем разобраться в «Занимательной политологии». Дело в том, что итоговые оценки сложных вещей, таких как мировая война, где было много самых разных событий и сторон, зависят от того, где находятся главные информационные центры. Потому что вы можете иметь свое мнение, но если у вас нет ресурса его высказывать и защищать, вам быстро навяжут чужое. Вот на кадрах сеть радиовещания «Свободная Европа».

И когда мир был двухполярным, Победа во Второй мировой делилась как бы поровну между западными союзниками и СССР. Несмотря на то, что вклад Советского Союза по факту был больше, вся послевоенная пропаганда в Европе работала на авторитет США – потому что сами американцы эту пропаганду создавали и финансировали. Тем самым они подтверждали право держать в Западной Европе военные базы, ядерное оружие и контролировать местных политиков. Вот на кадрах Рейган в Западном Берлине. «Вы нам должны за высадку в Нормандии и за то, что мы вас не отдали Советскому Союзу», – говорит он. Но этот американский посыл, конечно, не про Победу, а про власть в Европе. Советский Союз тогда защищал правду истории, и нас слушали, но дальше, после завершения холодной войны, остался один центр – в США. И он сменил пластинку. Американцы начали объяснять, что военная память теперь, в принципе, не важна. А поскольку США стали проводить разоружение Восточной Европы, добились сокращения наступательных вооружений Советского Союза, Штатами подбрасывалась мысль, что больше никаких войн не будет, обиды надо забыть, что наступила эпоха вечного мира с Западом.