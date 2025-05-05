Асадов: между Азербайджаном и Беларусью подписано более 170 документов

Сверить часы по вопросам двусторонней повестки. Утром 5 мая правительственная делегация Беларуси во главе с Александром Турчиным прибыла в Баку. Ковровая дорожка у трапа и рота почетного караула – все детали говорят о значимости визита для принимающей стороны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Али Асадов, премьер-министр Азербайджана: Сегодня у нас с вами состоялся обстоятельный и весьма конструктивный разговор тет-а-тет по важнейшим вопросам, которые будет способствовать нашему дальнейшему взаимодействию. Мы условились по правительственной линии наносить совместные усилия по реализации договоренностей и по общению глав наших государств. У нас наработан солидный багаж практического сотрудничества, который закреплен в весьма обширной договорно-правовой базе. Между Азербайджаном и Республикой Беларусь подписано более 170 документов.

По итогам переговоров премьер-министров подписан ряд документов. Так, меморандум скрепил сотрудничество Гянджинского автомобильного и Минского тракторного заводов. Заключен контракт и с МАЗом на поставку машинокомплектов коммунальной техники. Также стороны подписали план мероприятий по 2027 год по сотрудничеству между Минсельхозпродом и Агентством пищевой безопасности Азербайджана. Аналогичный документ укрепит сотрудничество между министерствами труда и социальной защиты двух стран.

График мероприятий главы правительства в Баку весьма плотный. Запланировано множество встреч и мероприятий. Александр Турчин проведет переговоры с лидером Азербайджана, а также примет участие в Белорусско-азербайджанском бизнес-форуме, по итогам которого планируется подписание ряда контрактов.