«Союзное государство – пример успеха в интеграции». Митрахович рассказал, в чём секрет продуктивного сотрудничества

Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ:

Мы, может быть, не эталон, но действительно пример успеха в интеграции. Сравним нас с Европейским союзом времен его расцвета, пока еще не было таких противоречий. Там развивалось четыре свободы, всем известные, – свобода передвижения людей, капиталов, услуг и товаров. У нас сейчас гораздо более высокий уровень передвижения всех этих четырех… Поэтому, на самом деле, это пример успеха. До эталона нам еще вперед надо идти, но это большой успех.

Посмотрите на взаимодействие в сфере высоких технологий. Одна только атомная энергетика чего стоит? Она за собой тянет огромный сегмент научно-технических разработок и знаний, институты, прикладные, научные, фундаментальные вещи. То, что связано с экспортом, тут приходится преодолевать разные сюжеты, связанные с внешнеполитической конъюнктурой. Но, опять же, есть проекты, в том числе чтобы вывести белорусский экспорт до порта, который в России есть, в Балтийском море. И другие варианты тоже. Так что это все развивается. Кстати, атомная энергетика потянет за собой изменения металлургии и много чего остального.

Читайте также:

Колташов: Президенты Беларуси и России – лидеры самостоятельных сил, а в ЕС – номенклатурные работники

Единое пространство от Лиссабона до Владивостока возможно! При каком условии – мнение эксперта

ЕС уничтожится? Эксперт назвал две проблемы, которые Евросоюзу нужно устранить