Единое пространство от Лиссабона до Владивостока возможно! При каком условии – мнение эксперта

Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества:

Почему? Это возможно, когда нынешнее поколение европолитиков просто отправится на скамью подсудимых. Я просто хочу повторить слова, которые я впервые услышал громко от французского общественного деятеля и интеллектуала Кристофа Агитона, который сказал: «Европейский союз должен быть разрушен». Я это повторяю постоянно. Европейский союз как организация должна быть уничтожена. Должна существовать другая организация.

То есть не реорганизовать имеющийся Европейский союз, а сбросить его с корабля современности и создать другой интеграционный проект. И о диво, о чудо, он на самом деле формируется. Это Евразийский экономический союз. Он формируется как экономический блок, как блок, ориентированный на развитие, на рост экономики, на то, чтобы уважать друг друга. А Европейский союз построен на совершенно иных принципах, невозможно ничего исправить.



Это была большая победа народов – и ирландского, и французского, и всех народов, входящих в Европейский союз, когда была отвергнута Конституция Европейского союза, этот чудовищный антисоциальный документ, который поверг в ужас просто и французов, и ирландцев, которым он был предложен. Они от этого отказались. И сейчас Европейский союз – это международная организация. Это не государство. Это государствоподобная организация, которая делает ставку на то, что она расширится на Востоке силовым способом, захватит восточные ресурсы и таким образом спасется.

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