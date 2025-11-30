Колташов: мир разделился на «Большую семёрку» и БРИКС, за БРИКС будущее

Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества:

БРИКС – это в первую очередь про новую конструкцию международных экономических отношений, соответственно, про финансы, про экономику, но и про политику, потому что БРИКС… Если Шанхайская организация, Китай выделяется очень сильно, то в БРИКС мы наблюдаем некое уравновешивание Китая, потому что здесь и Бразилия, и Индия, присутствует Южная Африка, то есть эти страны имеют свой взгляд на многие процессы, но БРИКС – это объединение, за которым на сегодня и будущее, в то же самое время они играют роль в БРИКС альтернативы западному центру. То есть мир разделился не на «Большую семерку» и ШОС, а прежде всего на «Большую семерку» и БРИКС, уже только попутно в некоторой степени здесь ШОС присутствует.



Георгий Гриц, экономический аналитик:

Но я бы отметил еще конкретный пример. Это валюта, межгосударственные расчеты. Первый БРИКС, даже не ШОС, инициировал свою региональную валюту. То есть это или электронные деньги, или переход на национальные валюты в расчете. Кстати, их доля сегодня превышает 60 %. То есть это не просто клуб поговорить, а уже на уровне глобального объединения, которое уже два раза превышает ВВП G7, получается, инструменты подвергаются сомнению. Те, которые до последнего времени и в настоящий момент являются столпами того старого мира однополярного. Если они разрушатся, то рухнет не просто Евросоюз, а рухнет вообще западная модель экономики.

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