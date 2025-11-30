ЕС уничтожится? Аналитик назвал две проблемы, которые Евросоюзу нужно устранить

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Я категорически не согласен, что Евросоюз уничтожится. Он лузерная организация. Я буквально на днях почитал отчет на основе социологического опроса европейцев, удовлетворены ли они своим присутствием в Евросоюзе. 76 % населения, достаточно большая выборка, сказали «да», есть проблемы, но мы хотим Евросоюз, мы не против Евросоюза.

Другой вопрос надо ставить, из-за чего, когда произошло это событие, когда Евросоюз стал не тот – Маастрихтское соглашение было, декларировать объединение всех европейских наций, европейская идея. И что мешает быть ему тем, кем они раньше задумывались? Мне кажется, как минимум два фактора. Первый фактор – это институциональные основы, это Конституция. То есть сегодня они фактически скопировали американскую систему выборщиков. Есть электорат, есть выборщики, выборщики голосуют за те или иные решения. То есть фактически сегодня ни за одного чиновника в Еврокомиссии народ не голосовал.

Второй принцип – это то, что сегодня слишком разросся не только количественно и качественно брюссельский аппарат, сегодня он превратился, как говорят, в советский обком, который руководил всем. Мне кажется, если эти две проблемы устранить, Евросоюз имеет право еще себя проявить и жить, с ним в таком качестве можно сотрудничать.

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