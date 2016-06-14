Совет Республики: 14 июня подвели итоги Форума регионов и одобрили поправки в ряд законов

Новости Беларуси. Десятки реальных примеров сотрудничества — от промышленной кооперации до культурных проектов. Итоги третьего Форума регионов Беларуси и России 14 июня подвел спикер верхней палаты парламента на заседании одиннадцатой сессии Совета Республики.

В портфеле участников — 39 соглашений на уровне правительств. Экономический эффект встречи — коммерческие контракты на сумму более 300 миллионов долларов. Стороны уверены, что договоренности не останутся на бумаге. Контролировать их реализацию поручено парламентариям двух стран. Теперь перед сенаторами стоит задача — выстраивать еще более продуктивное сотрудничество с верхней палатой российского парламента.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Представители политической и деловой элиты имели прекрасную возможность для общения, рассмотрения совместных проектов, заключения новых соглашений и контрактов. Этому способствовало и впервые организованная в таком формате встреча участвующих в форуме белорусских и российских губернаторов с премьер-министром нашей страны, председателями верхних палат парламентов наших стран. На этой встрече шел откровенный разговор. Касался он культуры общения, проблем экономики.

На заседании сессии к обсуждению сенаторов было полтора десятка вопросов. Парламентарии одобрили поправки в некоторые законы по вопросам борьбы с терроризмом. К примеру, они дополняются нормой о государственном реагировании.

Сегодня же сенаторы ратифицировали несколько международных соглашений. В частности, о взаимодействии с Пакистаном, Арменией, Эквадором, а также о расширении экспорта туристических услуг с Китаем. Поможет в этом совершенствование закона о безвизовых групповых турпоездках.

Кроме этого, одобрены дополнения в проект закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Касаются они ужесточения условий хранения продуктов и в целом создания гигиеничных условий в агроусадьбах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Казаровец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке и социальному развитию:

Установлены требования в сфере оказания агроэкоуслуг по туризму, обозначены сроки годности, условия хранения пищевых продуктов. Могу отметить, что очень серьезные права и полномочия предоставляются главному санитарному врачу Республики Беларусь, его заместителям с целью повышения эффективности надзора над качеством поступающих на наши рынки Республики Беларусь продуктов питания.