Новых руководителей Воложинского и Стародорожского районов представил депутатам Семен Шапиро

Новости Беларуси. Новых руководителей Воложинского и Стародорожского районов представил депутатам губернатор области Семен Шапиро. Кандидатуры до сих пор были согласованы с Президентом страны Александром Лукашенко.

Воложинский райисполком возглавил Николай Астрейко. Ранее он занимал должность директора главной структуры Минской области по обслуживанию сельскохозяйственных организаций области.

Механизации объектов животноводства, удобрения и ядохимикаты, горюче-смазочные материалы и сельхозпродукция – основные направления деятельности объединения, на котором до назначения работал новый председатель Воложинского райисполкома.

Перед новым «хозяином» на воложинской земле стоит задача вывести сельхозпредприятия района на новый уровень. Особое внимание губернатор обратил на кадровый потенциал. За последние семь лет в Воложинском районе было назначено с три десятка новых руководителей предприятий. К должного эффекта частые кадровые изменения не привели. Объемы производства год от года в районе снижаются, доведенные показатели не выполняются.

Семен Шапиро, председатель Миноблисполкома:

Руководитель только через года два-три становится руководителем. Его надо брать за руку. Как правило, это молодые люди. Учить, водить и показывать. А просто вот так резко менять кадры. 30 человек за семь лет – это просто кадровое побоище.

Николай Астрейко, председатель Воложинского райисполкома:

Даже до назначения я уделял огромное внимание Воложинскому району, смотрел, где слабые места. В частности, немножко нужно оживить работу Воложинской райагропромтехники по снабжению, по оказанию услуг, по ремонту техники. Здесь огромный ресурс. Надо сказать честно, есть отставание ряда руководителей хозяйств, предприятий в частности от показателей даже областного уровня. Как по растениеводству, так и по животноводству. Конечно, основные направления, как агротуризм и прочие виды услуг мы тоже будем развивать. Основная задача – это благосостояние людей данного края, данного региона.

Кадровые изменения коснулись и Стародорожский район. Там председателем райисполкома назначили Александра Габрукевича, который в свое время занимал должность первого заместителя председателя Слуцкого райисполкома и начальника управления сельского хозяйства и продовольствия, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.