Связать профтехобразование с предприятиями и давать льготные кредиты фермерам: что предложат на ВНС делегаты Могилевской области

Новости Беларуси. Единое видение будущего Беларуси в преддверии народного вече делегаты собрания вырабатывают сейчас на местах. Встречи проходят во всех регионах. Так, представители Могилевской области уже готовы привезти в столицу ряд инновационных предложений.

Георгий Малиновский участвовал во всех предыдущих народных собраниях и всякий раз ехал в столицу с конкретными предложениями. Директора агролесотехнического колледжа больше волнуют, конечно, вопросы образования. Делегат от Могилева считает: необходимо законодательно связать профтехобразование с предприятиями. Работодатель должен вести своих будущих работников с самого начала. Это мировая практика.

Георгий Малиновский, директор Могилевского агролесотехнического колледжа, делегат V Всебелорусского народного собрания:

Это отразится на производительности труда, появится конкурентоспособные выпускники, мастера настоящего дела, экономика выиграет, повысится производительность труда.

Предложений у делегатов Могилевской области много. Например, Татьяна Конончук считает, что государство должно больше уделить внимания личным подсобным и мелким фермерским хозяйствам. А для их развития нужна господдержка через льготное кредитование.

Татьяна Конончук, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, делегат V Всебелорусского народного собрания:

Необходимо развивать кооперацию, чтобы и личные подсобные хозяйства, и фермеры могли объединяться в кооперативы, получать льготное кредитование и тем самым развиваться дальше.

На областном собрании делегатов предстоящего форума сегодня говорили о результатах, с которыми регион подходит ко всенародному вече. Несмотря на определенные сложности, успехи очевидны. Активно велась модернизация производства, расширялась география экспорта, привлекались инвестиции, строилось жилье. Сейчас нужно определиться с тем, что делать завтра.

Александр Иваненко, директор Центра социального обслуживания населения, делегат V Всебелорусского народного собрания:

Решения и программа на пятилетку будет выработана не только теми людьми, которые сидят в кабинетах, но и теми, кто трудится в полях, учит наших детей, лечит нас. Те люди, которые всегда рядом с нами.

Петр Мудрагелов, председатель районного Совета ветеранов, делегат V Всебелорусского народного собрания:

Как поправить дела в экономическом состоянии нашей страны. А коль будет поправлено экономическое состояние страны, значит и социальная защита людей, в том числе и наших ветеранов, будет на высоком уровне.

Со своими предложениями делегаты готовы выступить на всенародном вече. И надеются, что совместным мозговым штурмом они смогут выработать верное направление движения. Ведь от этого зависит то, какой будет Беларусь завтра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.