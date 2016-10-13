Совет коллективной безопасности ОДКБ в Ереване: какие вопросы намерены рассмотреть страны-участницы

Новости Беларуси. Ереван готовится принять Совет коллективной безопасности ОДКБ. Главы стран-участниц военно-политического союза обсудят Стратегию коллективной безопасности до 2025 года. Серьезный разговор планируется и о необходимых мерах по борьбе с терроризмом. В работе саммита примет участие Александр Лукашенко. Глава государства озвучит ключевые приоритеты безопасности для всех участников альянса.

Неспокойная ситуация на Ближнем Востоке, военный конфликт в Украине, террористические вывозы. Еще никогда реальные угрозы не «подбирались» так близко к границам ОДКБ. Перед странами участницами военно-политического союза появляются все новые внешние факторы.

Как на них реагировать и какие шаги необходимо предпринять. Это ключевые вопросы, которые завтра в Ереване на саммите организации обсудят лидеры шести стран.

Нынешний форум предполагает встречи в узком и расширенном составах. На них главы государств обсудят два десятка вопросов. Основной – Стратегия коллективной безопасности в рамках ОДКБ до 2025 года.

Юрий Шевцов, политолог:

Надо будет сообща реагировать на проблемы с ядерным паритетом между США и Россией. Другой момент – это проблемы, которые породила война в Украине. Она продемонстрировала насколько это опасно и насколько масштабным может стать такой конфликт. Наверное, что-то связанное с борьбой с радикальным политическим исламом, который мы видим в Сирии. Это угроза нарастает в разных странах и надо на нее готовиться реагировать. Ибо она может себя проявить не только в войне и терактах, но и в более масштабных каких-то угрозах.

Очередная встреча союзников пройдет на территории страны-председателя. Кстати, после Армении эти полномочия перейдут к Беларуси. На предстоящем саммите Александр Лукашенко озвучит приоритеты безопасности в «редакции» нашей страны. Их начнут реализовывать уже в межсессионный период.

Особое внимание на саммите уделят мерам по противодействию международному терроризму. Летом в Ереване встречались главы внешнеполитических ведомств стран-участниц ОДКБ. Тогда на форуме была озвучена «прорывная» инициатива о создании единой антитеррористической базы для всех стран участниц альянса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Базанов, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Терроризм – это одна из самых главных задач не только перед ОДКБ, но и перед всем миром. Я думаю, что человечество понимает, и бороться надо всем сообща. Если мы это сейчас в зародыше не уничтожим, потому будет сложно всем и всему миру. Европа это уже ощущает.

Ожидается, что завтра документ получит поддержку на самом высоком уровне.