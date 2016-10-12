Сенаторы VI созыва приступили к работе: задачи и стратегии определены

Новости Беларуси. В Совете Республики – новые лица и опытный руководитель. Сенаторы шестого созыва приступили к работе. В первый день первой сессии парламентарии распределили обязанности и составили стратегию на 4-летний марафон, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, СТВ:

Парламент шестого созыва полностью сформирован. Сегодня свои кресла заняли сенаторы. И здесь же, в Совете Республики определились с руководством и составом постоянных комиссий. В коридоры законодательной власти попали промышленники, аграрии, самое широкое представительство – социальная сфера: здесь учителя, врачи и даже несколько моих коллег журналистов.

Девять из десяти сенаторов – новички в Совете Республики. Из прошлого созыва в шестом осталась семь человек.

Свои кресла старожилам в буквальном смысле пришлось оставить. Сенаторов рассаживают по алфавиту. В самом центре на первом ряду – Сергей Гайдукевич. Это обстоятельство глава партии прокомментировал в манере, присущей его российскому коллеге по либерально-демократическому крылу.

Сергей Гайдукевич, член Совета Республики Национального Собрания Республики Беларуси:

Смысл очень элементарный. Если Сергей Васильевич посчитает отсутствовать, то все будут видеть. Хитро. Придется не пропустить ни одного заседания.

Как говорят в кулуарах, из пятого созыва в игре осталась «великолепная семерка». Из ее числа – Михаила Мясникович, которого сенаторы и предлагают включить в высший дивизион Совета Республики. За плечами карьера от инженера до топ-управленца государственного масштаба. Ученый и экономист-практик, да еще и с чувством юмора, в качестве ремарки добавляет глава Центризбиркома Лидия Ермошина. Она открывала сессию и координирует выборы спикера. Но само голосование – тайное. Даже журналистов попросили не мешать волеизъявлению сенаторов.

В итоге пустующее кресло председателя Совета Республики занимает Михаил Мясникович.

Вместе с поздравлениями – букет роз под цвет галстука избранного спикера.

Кстати, несмотря на осеннюю погоду за окном, в зале – весеннее настроение. Почти четверть – женщины. Поэтому немудрено, что на роль вице-спикера делегируют Мариану Щеткину. Ее деятельность, как и сегодняшний гардероб, очень заметна. По заслугам – и доверие. Сенаторы сделали свой выбор. Под аплодисменты бывший министр труда и социальной защиты из зала поднимается в президиум Совета Республики.

Конституция наделяет членов Совета Республики полномочиями, а спикер, как отметил сам Михаил Мясникович, нарезает задачи. Парламентская элита шестого созыва должна будет погрузиться на глубину законотворчества и интеграционных связей. Открыть себя объединенной Европе и Юго-Восточной Азии, но сохранив при этом белорусский паритет в Парламентском собрании Союзного государства.

Михаил Мясникович, Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Европа объединена общими интересами, но это вовсе не означает, что, допустим, германо-белорусские парламентские отношения должны просматриваться через призму Брюсселя или Страсбурга. Мы достаточно интересны друг другу и можем работать на двусторонней основе более продуктивно. Мы также активнее можем работать со странами Центральной Азии. С нами работают не исходя из размеров, нас уважают как страну, которая имеет свою точку зрения, которая имеет достаточно развитую экономику.

Сегодня же

сенаторы определились и с портфелями руководителей постоянных комиссий.

Владимир Пантюхов продолжит отвечать за бюджет и финансы. Остальные четыре комиссии возглавят Анна Бодак, Ирина Старовойтова, Александр Попков и Сергей Рахманов. Это новые лица сената, но хорошо знакомые белорусам. Руководители предприятий, вузов, именитые врачи. Среди них – Олег Руммо. К ответственности за жизни талантливый хирург привык. А теперь в его руках не только скальпель, но еще и мандат для голосования.