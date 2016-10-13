Новости Беларуси. Президент Беларуси 14 октября посетит с рабочим визитом Армению.

Глава государства примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Александр Лукашенко представит позицию Беларуси по приоритетным направлениям деятельности в период председательства нашей страны в этой организации. Участники заседания обменяются мнениями касательно международной ситуации, рассмотрят актуальные вопросы коллективной безопасности, противодействие терроризму и ряд других. По итогам сессии ожидается подписание более 20 документов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.