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Президент Беларуси 14 октября посетит с рабочим визитом Армению

13 октября 2016 13:26
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Новости Беларуси. Президент Беларуси 14 октября посетит с рабочим визитом Армению.

Глава государства примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Александр Лукашенко представит позицию Беларуси по приоритетным направлениям деятельности в период председательства нашей страны в этой организации. Участники заседания обменяются мнениями касательно международной ситуации, рассмотрят актуальные вопросы коллективной безопасности, противодействие терроризму и ряд других. По итогам сессии ожидается подписание более 20 документов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Армения

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