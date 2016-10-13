Болеслав Пирштук избран вице-спикером Палаты представителей

Новости Беларуси. Кресло вице-спикера Палаты представителей шестого созыва занял депутат от Гомельской области Болеслав Пирштук. Управленец с большим опытом работы, он прошел путь от зампреда Светлогорского горисполкома до заместителя губернатора Гомельской области.

Работать в Овальный зал пришли опытные люди, 27 народных избранников сохранили депутатский портфель с предыдущего созыва. Поэтому до этого дня сохранялась интрига, кто займет место вице-спикера нижней палаты парламента.

Болеслав Пирштук, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

должен отметить, что времена достаточно напряженные. И от нас как в реальном секторе, так и население ждут эффективную деятельность для того, чтобы мы могли влиять на текущую ситуацию. Я имею в виду дела в экономике. Мы в силу разных внешних факторов в первую очередь имеем определенные проблемы. Очень важно, чтобы законодательный орган оперативно реагировал на эти вызовы, создавал условия хорошие для развития экономики и, конечно,

мы просто обязаны вернуться на тот уровень, который имела страна два года назад.

А в эти минуты депутаты шестого созыва определяются с председателями постоянных комиссий. Всего необходимо выбрать 14 руководителей, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.