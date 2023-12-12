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Совет ЕЭК обсудит план перехода на электронный документооборот

12 декабря 2023 07:35
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Промышленная кооперация и реализация проекта «Евразийский электробус», обеспечение лекарствами – насыщенной будет повестка сегодняшнего заседания Совета Евразийской экономической комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совет ЕЭК обсудит план перехода на электронный документооборот-1

Оно пройдет с участием вице-премьеров стран ЕАЭС, которые также обсудят целесообразность введения поэтапного запрета на ввоз и производство отдельных видов полимерных изделий одноразового использования в странах «пятерки», план мероприятий по переходу на электронные документы. В центре внимания и доклад о применении критериев отнесения рынка к трансграничному, ряд других вопросов. Беларусь в Совете ЕЭК представляет вице-премьер Игорь Петришенко.

# ЕАЭС # Игорь Петришенко # Фотофакт

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