Дмитрий Крутой: на встрече белорусско-российской группы по интеграции Минск предлагает обсудить вопросы энергетики и налогового маневра

Новости Беларуси. Минск предлагает обсудить на первой встрече белорусско-российской группы по интеграции вопросы энергетики и налогового маневра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом сегодня заявил министр экономики Дмитрий Крутой, который возглавляет белорусскую часть этой структуры. Решение о создании двусторонней группы было принято по итогам встречи Президентов Беларуси и России в конце 2018 года. Ее задача – готовить предложения по дальнейшей интеграции и решению насущных вопросов.

Дмитрий Крутой, министр экономики Беларуси:

Я думаю, что в течение ближайшего месяца мы уже встретимся, по крайней мере, по тем направлениям, которые являются на сегодня наиболее острыми. Наши отраслевые коллеги сейчас встречаются на разных площадках и в Москве, и в Минске, проводится ревизия тех договоренностей, которые были достигнуты в предыдущие годы.

Часть вопросов обсуждается на уровне Евразийской экономической комиссии. Отрабатываются все возможные увязки, шероховатости, которые у нас существуют, они сегодня облекаются в формат некой дорожной карты и плана действий.