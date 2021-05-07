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Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Реджепом Эрдоганом. О чём говорили президенты?

07 мая 2021 16:32
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Новости Беларуси. Состояние и развитие двусторонних торгово-экономических отношений обсудили президенты Беларуси и Турции. Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Реджепом Эрдоганом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее во время встречи в Анкаре они договорились об увеличении двустороннего товарооборота до 1,5 миллиардов долларов. 7 мая подтвердили эти планы и условились содействовать их реализации.

Главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и региональной проблематике. Обсуждалось и взаимодействие стран в сфере телекоммуникаций.

Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Реджепом Эрдоганом. О чём говорили президенты?-1

Не осталась без внимания тема борьбы с пандемией в Беларуси и Турции: поговорили о складывающейся ситуации, иммунизации населения. Александр Лукашенко рассказал о производстве в Беларуси собственной вакцины.

В завершение Реджеп Эрдоган поздравил нашего Президента и белорусский народ с наступающим праздником – Днем Победы. В свою очередь Александр Лукашенко поздравил своего турецкого коллегу и мусульман этой страны со священным месяцем Рамадан.

# Беларусь-Турция # Александр Лукашенко # Реджеп Эрдоган # Фотофакт

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