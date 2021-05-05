Эксперт КСДС: «Мы просто разменная монета в их игре против Российской Федерации»

Новости Беларуси. Коллективный Запад, который готовил в нашей стране государственный переворот, продолжает нагнетать антибелорусскую пропаганду и грозить нелепыми санкциями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На устойчивость нашей экономики они значительно не влияют. Почему это оказывается выстрелом в ногу? Рассуждает Григорий Азаренок вместе с экспертами в программе «Тайные пружины политики». «Ожидать экономического спада, реального ухудшения жизни людей приходится или это все сказки от Мотолько?» Григорий Азаренок, корреспондент:

Нам объявили санкционную войну, нам ее навязывают. И все наши оппоненты сразу же кричат: «Ну все – вам хана, вы ее никогда не выиграете. И, короче, ждите дефицита, ждите голода, ждите полного развала экономики. Что на самом деле?

Илья Бегун, эксперт КСДС:

На самом деле это старая, отработанная схема обычной эскалации отношений. Они начинают с какого-то действия, которое они обосновывают демократическим подходом, соблюдением прав и еще чего-нибудь, у них список огромный наработан уже десятилетиями. Тут они и работают по факту на аудиторию, не более чем для поддержания своих рейтингов. Григорий Азаренок:

Ожидать экономического спада, реального ухудшения жизни людей приходится или это все сказки от Мотолько? Илья Бегун:

Не более чем как временная мера при адаптации рынка под вот эти новые санкции. Приведу пример. Даже если будут введены со стороны руководства нашего государства транзитные санкции, касаемо той же польской продукции (это довольно большое количество пищевой продукции, которая идет и на Беларусь, и на Россию), хорошо, временно увеличится цена, потому что фуры будут идти в обход, через Прибалтику, что, естественно, дороже, дольше, но, опять же, на это отреагирует рынок. Производители России и Беларуси ввиду того, что у конкурентов европейских вырастет цена, более спокойно могут развивать экспансию своей продукции на наши рынки, что и было уже на примере Российской Федерации после санкций 2014 года. Когда кричали, что Россия останется без еды, Россия увеличила производство внутреннее свое и по факту сегодня уже является крупным экспортером, одним из крупнейших в мире экспортеров той же пшеницы. Вот, пожалуйста, доигрались в свои санкции. Григорий Азаренок:

Давайте тогда вернемся к политической части. Недавно посол без посольства, мадам Фишер, пообщалась со своими холуями из «Белсата». И что они у нее спрашивали, что она отвечала, очень интересно? Андрей Лазуткин о санкциях США: «Они не имеют инструментов, которые бы реально на что-то воздействовали» «Мы просто разменная монета в их игре против Российской Федерации»

Илья Бегун:

Вы знаете, тут даже эта ситуация с Вечерко и прочими, кому дают гарантии, мне напоминает их поведение, вот в том числе даже европейские дипломаты и делегаты Евросоюза, всего Европарламента – как будто им кто-то дал гарантии, только эти гарантии выглядят сейчас как Байден, но в песне Наутилуса Помпилиуса «Нежный вампир», где Гребенщиков поет: «Дать тебе силу, дать тебе власть». Только песня-то про вампира. Если мы вспомним историю Соединенных Штатов, как они всегда со своими партнерами поступали, то они работали на все фронты – везде, где им просто выгодно было получить дивиденды. Когда сейчас будет отработан материал в виде всех ранее перечисленных вами лиц и еще огромное количество этих – посол, который посол, и прочие – они просто будут отработаны, будут забыты, ведь в инфоповоде они просто будут съедены. И США будут искать новые варианты подхода. Григорий Азаренок:

Но посол – это человек гражданский. Мы знаем, что с нами работают и военными методами, и консультанты там в Польше сидят отнюдь не с маленькими погонами. Какая их долгосрочная стратегия? Чего они хотят от нас? Илья Бегун:

Мы для них вообще не представляем никакого значения на самом деле, потому что мы просто разменная монета в их игре против Российской Федерации. Их очень сильно беспокоит развитие Восточного региона, континента. Даже в том числе уход от взаиморасчета в долларах – это очень сильно бьет по экономике Соединенных Штатов, которые как раз таки и держатся на объеме эмиссии. У них наступит проблема инфляции своего собственного доллара. Как же экономика держится: объем эмиссии на внутренний рынок, объем эмиссии на внешний рынок – и вдруг окажется переизбыток на внешнем рынке, который некуда девать. Все зависнет на корсчетах Соединенных Штатов, а это для них огромная проблема. И поэтому на текущий момент они максимально стараются дискредитировать и не дать развиваться экономикам Восточного региона, потому что, во-первых, для Евросоюза… Почему они вообще заинтересованная страна здесь? Мы сможем им составить не то что конкуренцию, а задемпить даже их рынок по мере развития наших рынков. И для них это истерика дичайшая, потому что у них этот маленький, небольшой такой махровый кусочек западной Европы, клочок, можно даже так назвать, и мы сейчас наконец-таки уже представляем для них опасность экономическую ввиду естественного роста Восточного региона после развала Советского Союза.

Григорий Азаренок:

Чем Фишер будет заниматься здесь, если приедет? Она будет шататься по судам, оказывать давление на суд, требовать чего-то от всех и так далее. В таких ситуациях говорят: вообще берега попутали. Илья Бегун:

Не то что берега попутали, это обычная попытка давления, опять же, классическая для Соединенных Штатов, что «мы большие, нам все можно». Один только сам факт этих их экстерриториальных санкций, которыми они все расширяют… Там же была инициатива даже в Сенате по поводу расширения акта Магнитского о том, чтобы расширить до единичных людей в любой точке мира. И не только в отношении самого изначального этого акта. То есть по факту они могут их себе позволить теперь – ну, если это пройдет все чтения и будет принято – вводить санкции против кого угодно, кого они только захотят, причем в упрощенной процедуре. Ну, скажем так. А какая эффективность от этого всего, кому польза от этого? Гражданам США – они теперь ощущают, что в Европе стало демократичнее? По-моему, все попытки их принести эту либеральную демократию западную, как они ее называют, демократией, не приводят ни к чему, кроме как беспокойства в тех регионах, где они появляются. «Нам просто пора уже прекратить смотреть в сторону Евросоюза как на единственный возможный вектор развития»