«Стандартный набор заезженных клише». МИД высказался о заявлениях G7 по Беларуси

Новости Беларуси. «Стандартный набор заезженных клише». МИД Беларуси прокомментировал коммюнике министров иностранных дел G7, принятое по итогам их заседания в Лондоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. «Стандартный набор заезженных клише». МИД Беларуси прокомментировал коммюнике министров иностранных дел G7, принятое по итогам их заседания в Лондоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В документе главы внешнеполитических ведомств стран «Большой семерки» призывают к проведению в Беларуси новых выборов под международным наблюдением и вступлению в диалог с лидерами оппозиции и гражданского общества.
Подобную риторику в нашем МИД назвали прямым давлением на Беларусь, а заодно напомнили о недавнем исследовании The Guardian, которое проводилось в 53 странах с участием более 50 тысяч респондентов. Итог – почти половина опрошенных назвали США главной угрозой демократии. Соответственно, ни Штаты, ни группа G7 «не могут просто надеть на себя мантию защитников демократии».
Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси:
Было бы очень хорошо, если бы эта простая истина дошла и до самих участников Группы семи. Что касается абзаца, которого «удостоилась» Беларусь, это стандартный набор заезженных клише. Такие мантры фактически без изменений кочуют с площадки на площадку, демонстрируя, к сожалению, глубокое непонимание и нежелание понимать ситуацию в нашей стране их авторами, антибелорусскую ангажированность их инициаторов. В риторике понятно, откуда появились теперь еще и некие «настоящие лидеры оппозиции». Назначить «настоящую власть» уже, очевидно, не получилось, поэтому можно попробовать словесно легитимизировать хотя бы удобную оппозицию.