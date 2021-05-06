«Стандартный набор заезженных клише». МИД высказался о заявлениях G7 по Беларуси

Новости Беларуси. «Стандартный набор заезженных клише». МИД Беларуси прокомментировал коммюнике министров иностранных дел G7, принятое по итогам их заседания в Лондоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В документе главы внешнеполитических ведомств стран «Большой семерки» призывают к проведению в Беларуси новых выборов под международным наблюдением и вступлению в диалог с лидерами оппозиции и гражданского общества.

Подобную риторику в нашем МИД назвали прямым давлением на Беларусь, а заодно напомнили о недавнем исследовании The Guardian, которое проводилось в 53 странах с участием более 50 тысяч респондентов. Итог – почти половина опрошенных назвали США главной угрозой демократии. Соответственно, ни Штаты, ни группа G7 «не могут просто надеть на себя мантию защитников демократии».