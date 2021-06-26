Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Касым-Жомартом Токаевым

Главы государств обсудили ситуацию в обеих странах, уделив отдельное внимание теме борьбы с пандемией COVID-19 и ее последствиями. Речь также шла о взаимодействии Беларуси и Казахстана с другими государствами, в частности Россией и Китаем. Кроме того, президенты обменялись мнениями по отдельным вопросам международной повестки. Первостепенной задачей во взаимоотношениях Минска и Нурсултана остается экономика. Лидеры обсудили торгово-экономическое сотрудничество в рамках ЕАЭС и других интеграционных структур.

В ближайшие дни белорусско-казахстанская повестка будет звучать в Нурсултане. В эти дни с рабочим визитом там находится премьер-министр нашей страны. В программе трехдневной поездки – встреча с президентом Казахстана и переговоры с премьером Аскаром Маминым. В планах значится и подписание ряда двусторонних документов.