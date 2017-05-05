Предметы первой необходимости и продукты: Беларусь окажет гуманитарную помощь Украине

Новости Беларуси. Беларусь окажет гуманитарную помощь Украине. В страну отправят предметы первой необходимости, продукты и другие. Ряду предприятий поручено собрать товары. В соответствие с постановлением правительства доставку груза обеспечит МЧС при содействии Министерства иностранных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Новицкий, официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Груз сформирован в ходе переговоров с Международным обществом Красного Креста. Это товары действительно самой первой необходимости: продукты питания (мясные консервы сахар, крупа, растительное масло), средства гигиены. Разумеется, мы находимся в тесном контакте с предприятиями, которые будут отгружать товары. Часть ценностей будет из государственного материального резерва, который находится в ведении Министерства по чрезвычайным ситуациям. Мы, конечно же, находимся в контакте и с пограничными, и с таможенными службами для того, чтобы обеспечить максимально быструю доставку груза. В ближайшие дни помощь будет доставлена.

Контейнеры будут доставлены автотранспортом, в Киеве их передадут Красному Кресту для распределения среди пострадавших в результате военного конфликта в Украине. Средства на организацию помощи выделяет Минфин из бюджета страны.