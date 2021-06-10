МИД России: призыв Тихановской о введении санкций против предприятий Беларуси – это невиданная подлость

Мария Захарова, официальный представитель МИД России:

На этих предприятиях белорусы работают. Как же можно просить прицельно бить по людям, по своим же гражданам, которые годами, десятилетиями создавали внутренний продукт? Или американские санкции против белорусских предприятий уже готовы и нужен был тот, кто от имени и по поручению озвучит «многочисленные просьбы трудящихся о повышении цен на основные товары»? Подлость невиданная.