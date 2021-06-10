МИД России: призыв Тихановской о введении санкций против предприятий Беларуси – это невиданная подлость

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала невиданной подлостью призывы беглых оппозиционеров ввести санкции против основных предприятий Беларуси. В частности, против «Беларуськалия» и Мозырского нефтеперерабатывающего завода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России:
На этих предприятиях белорусы работают. Как же можно просить прицельно бить по людям, по своим же гражданам, которые годами, десятилетиями создавали внутренний продукт? Или американские санкции против белорусских предприятий уже готовы и нужен был тот, кто от имени и по поручению озвучит «многочисленные просьбы трудящихся о повышении цен на основные товары»? Подлость невиданная.