Председатель Белорусской федерации бокса: мы боимся, что наши атлеты поломаются в какой-то момент

Новости Беларуси. Под ударом оказалась не только белорусская экономика, но и спорт, причем во всех его проявлениях. Нас хотят отстранить от всех международных соревнований и турниров, включая предстоящие Олимпийские игры в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Боксёр Виталий Бондаренко об угрозе отстранения Беларуси от ОИ: не только для меня будет катастрофично
На данный момент белорусами уже завоевано 98 лицензий. На счету боксеров три заветных квитка.
Александр Ботвинник, председатель Белорусской федерации бокса:
Нельзя смешивать политику и спорт. Мы честно боимся, что наши атлеты поломаются в какой-то момент. Вот этого не хочется. Психологически они должны быть сильными, потому что пока вот эти все дрязги идут, наши спортсмены испытывают определенную нагрузку, они не знают, поедут, не поедут. А в данный период они должны сконцентрироваться и быть подготовленными к Олимпиаде. Вопрос в том, как люди будут относиться к спорту.