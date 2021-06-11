Председатель Белорусской федерации бокса: мы боимся, что наши атлеты поломаются в какой-то момент

Новости Беларуси. Под ударом оказалась не только белорусская экономика, но и спорт, причем во всех его проявлениях. Нас хотят отстранить от всех международных соревнований и турниров, включая предстоящие Олимпийские игры в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Боксёр Виталий Бондаренко об угрозе отстранения Беларуси от ОИ: не только для меня будет катастрофично

На данный момент белорусами уже завоевано 98 лицензий. На счету боксеров три заветных квитка.