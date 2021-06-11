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Председатель Белорусской федерации бокса: мы боимся, что наши атлеты поломаются в какой-то момент

11 июня 2021 14:20
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Новости Беларуси. Под ударом оказалась не только белорусская экономика, но и спорт, причем во всех его проявлениях. Нас хотят отстранить от всех международных соревнований и турниров, включая предстоящие Олимпийские игры в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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На данный момент белорусами уже завоевано 98 лицензий. На счету боксеров три заветных квитка.

Председатель Белорусской федерации бокса: мы боимся, что наши атлеты поломаются в какой-то момент-1

Александр Ботвинник, председатель Белорусской федерации бокса: 
Нельзя смешивать политику и спорт. Мы честно боимся, что наши атлеты поломаются в какой-то момент. Вот этого не хочется. Психологически они должны быть сильными, потому что пока вот эти все дрязги идут, наши спортсмены испытывают определенную нагрузку, они не знают, поедут, не поедут. А в данный период они должны сконцентрироваться и быть подготовленными к Олимпиаде. Вопрос в том, как люди будут относиться к спорту.

# Олимпиада 2020 # Александр Ботвинник # Фотофакт

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