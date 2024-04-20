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Павел Дуров анонсировал донаты авторам Telegram криптовалютой

20 апреля 2024 12:41
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В Telegram станет доступна токенизация стикеров, а также возможность осуществления «донатов» авторам, пишет РИА Новости.

Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров. Он сообщил, что следующим шагом, который будет предпринят в компании – токенизирование стикеров Telegram. «Мы считаем, что эмодзи также могут стать NFT. Они почти как стикеры, но вы можете включить несколько эмодзи в одно сообщение», сообщил предприниматель.

Также Дуров сообщил о появлении в скором времени механизма, благодаря которому пользователям будет доступно оставление «донатов» авторам каналов в криптовалюте.

# It-технологии # Павел Дуров

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