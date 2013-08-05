Новости Беларуси. Более 3,5 тысяч экономических преступлений зарегистрировано в Беларуси за полгода. Больше всего – в сферах промышленности, торговли, сельском хозяйстве и строительстве. Кроме того, за первое полугодие к уголовной ответственности за коррупцию привлечено более 60 должностных лиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметили в Министерстве внутренних дел, определены основные направления борьбы с финансовыми преступлениями, что позволит улучшить работу правоохранительных органов.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:

В части организованной преступности я могу заявить ответственно: главное управление работает эффективно. С точки зрения коррупции, главк недорабатывает. Недостаточное оперативное присутствие в криминальных схемах. Преступность сегодня в этих сферах стала, если можно так сказать, беловоротничковой, пользуется новейшими технологиями и, что называется, немножко как всегда, к сожалению, опережает наши действия, развитие правоохранительной системы в целом.

Представители МВД выступили с рядом инициатив, которые на законодательном уровне позволят закрепить антикоррупционную деятельность. Например, декларировать чиновники будут обязаны все свое имущество. И даже незарегистрированный на него автомобиль, если он на нем ездит.

Кроме того предусмотрена мера ответственности за необоснованное обогащение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эдуард Никитин, начальник главного управления по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Запрет на повторный прием на работу. Например, руководитель «Лидахлебопродукт», привлекавшийся по разным основаниям к уголовной ответственности, перешел на другое место («Гроднорыба»). Сейчас в отношении него опять же возбуждено уголовное дело. Если чиновник не может пояснить откуда у него яхта, к примеру, в личном пользовании, то, вот, будущие проектно-нормативные документы, которые будут разрабатываться, будут предусматривать меру ответственности вплоть до изъятия такого имущества.