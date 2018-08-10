Deutschlandfunk. Эдвард Сноуден – радость для Москвы и ужас для Вашингтона

Фредерик Ротер: Он получал премии, о нем снимали фильмы и писали книги – речь идет об Эдварде Сноудене (Edward Snowden). Весной 2013 года этот бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США передал журналистам документы сенсационного содержания: они проливали свет на широко применяемую американскими спецслужбами по всему миру практику прослушивания сетей связи. После этого Сноуден стал для многих героем, но для политиков США он – предатель.

Публикации Сноудена не утратили своей актуальности до сих пор. Но его бегство от американской юстиции прервалось лишь на какой-то срок: ровно пять лет назад Сноудену предоставили политическое убежище в России, однако только временное. Обо всем этом мы задали несколько вопросов Гезине Дорнблют (Gesine Dornblüth), эксперту по России и бывшему корреспонденту «Дойчландфунк» в Москве.

Фредерик Ротер: Госпожа Дорнблют, Эдвард Сноуден вот уже пять лет живет в России. Что вам известно о его жизни там, чем он сейчас занимается?

Гезине Дорнблют: Он ведет малозаметный образ жизни, и мы знаем совсем немного о нем. Сноуден редко дает интервью, но если и делает это, то только для иностранной прессы, а не для российской. Недавно он дал довольно большое интервью газете «Зюддойче цайтунг» (Süddeutsche Zeitung), в котором сказал, что ездит на метро, снимает квартиру, в которой живет с подругой, платит квартплату, как любой другой. Его точное место жительства неизвестно – где-то в Москве или ее окрестностях. По его словам, он зарабатывает на жизнь, делая доклады, время от времени участвуя в международных симпозиумах и якобы сотрудничая по договору с одним крупным концерном в качестве консультанта. Но достоверно проверить эти сведения невозможно.

Все было окружено тайнами

– Побег Сноудена в 2013 году заставил весь мир затаить дыхание. Только когда Кремль взял его под защиту, все немного успокоились. Вы были тогда корреспондентом в Москве, что происходило там в это время?

– Тогда поднялась большая шумиха. Внезапно появилось сообщение, что Сноуден летит из Гонконга в Москву. Все было окружено тайнами. Люди гадали, где он может находиться, потом появилась информация, что он якобы вот уже несколько недель живет в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. Но может быть, это было совсем не так, этого мы до сих пор не знаем, возможно, он тогда был совсем в другом месте. Все время находились журналисты, которые ездили в аэропорт, искали его там и не находили.

Мы постоянно гадали, какую роль играет российское правительство во всем этом деле. Министр иностранных дел Лавров сначала сказал, что они не имеют к нему никакого отношения и что узнали обо всем из прессы. Гадали мы и о дальнейших планах Сноудена. Ведь он пытался ехать дальше в Венесуэлу, но не получилось. Его приезд в Россию ровно пять лет назад и то, что он получил тут политическое убежище, прошло как-то незаметно для журналистов. Толпа наших коллег ждала его тогда у выхода из аэропорта, но он вышел через задний ход, и его так никто и не увидел.

Большая внутриполитическая польза для Кремля

– Вы упомянули российского министра иностранных дел Лаврова, давайте перейдем к политике. Время от времени кто-нибудь да упрекнет Сноудена в том, что он сотрудничает с российской службой безопасности. В этом что-то есть?

– Не доказан, но соответствует действительности тот факт, что именно из-за инцидента со Сноуденом Обама отменил в конце концов свою встречу с Путиным в 2013 году. Такого не случалось несколько десятилетий. Что касается сотрудничества Сноудена с российской службой безопасности, то оно Россией всегда отрицалось, конкретно Путиным с самого начала. Он сказал, что Сноуден – не их агент и что они с ним не сотрудничают. Сам Сноуден в уже упомянутом мною интервью газете «Зюддойче цайтунг» несколько недель назад рассказал, что российская служба безопасности попыталась завербовать его вскоре после приезда, но он решительно отказался от сотрудничества и с тех пор новых предложений ему не поступало.

Но что в любом случае можно сказать: Сноуден в России несвободен. К нему приставили российского адвоката, который считается человеком Кремля, он вел предвыборную кампанию Путина. Потом еще произошло одиозное выступление Сноудена во время телевизионной прямой линии Путина в 2014 году. Сноуден подыграл Путину, задав вопрос, прослушивают ли в России в массовом порядке граждан. Путин ответил, что нет, не прослушиваются, и добавил, что в России такое вообще не возможно. При этом уже давно известно, что в России это делается очень часто.

– Какая польза Кремлю от этого знаменитого беглеца?

– Майкл Макфол (Michael McFaul), тогдашний посол США, написал в своей книге, что тогда это был пропагандистский кошмар для США и пропагандистский подарок для России. Политическая польза для России была и остается огромной, намного больше возможной разведывательной. И прежде всего это польза внутриполитическая. Потому что с тех пор, как Сноуден появился в России и получил там убежище, о нарушениях прав человека в России больше не заявлял никто, или только очень немногие, но зато весь мир говорил тогда о нарушениях прав человека в США.

Трамп резко критиковал Сноудена

– Давайте посмотрим в сторону США. В лице Дональда Трампа страна получила президента, который все время говорит о России в благожелательных тонах. Недавно главы обоих государств встретились. Какую роль играет тут Сноуден?

– До выборов Трамп жестко критиковал Сноудена в многочисленных твиттах, а также в интервью для CNN. Тогда он сказал, что Сноуден – абсолютный предатель и что он жестоко с ним расправится. Он заявил, что когда станет президентом, то Путин выдаст ему Сноудена, мол тот ему это гарантировал. Странно то, что с тех пор, как Трамп стал президентом, он больше никогда не высказывал этого требования на публике.

Перед саммитом Трампа и Путина в Хельсинки появились слухи, что там будет обсуждаться и дело Сноудена. Пресс-секретарь Путина Песков незадолго до встречи заявил, что слухи о готовности России выдать Сноудена абсолютно неуместны и что об этом не может быть и речи. Мы же до сих пор не знаем, что обсуждали Путин и Трамп в Хельсинки. Неизвестно, шла ли там речь о Сноудене. Ну, а пока он продолжает жить в Москве, его вид на жительство действителен до 2020 года.

Источник: ИНОСМИ.РУ

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