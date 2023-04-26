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Британцев призвали смириться с тем, что они стали беднее

26 апреля 2023 20:27
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Новости Великобритании. Жителей Британии учат принятию. Людей призвали смириться с тем, что они стали беднее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британцев призвали смириться с тем, что они стали беднее-1

По словам ведущего экономиста Банка Англии Хью Пилла, стране приходится закупать большие объемы газа по высоким ценам, из-за чего граждане Королевства стали жить заметно хуже. Покупательская способность упала, и поддержать ее не получится даже при условии увеличения заработной платы. В настоящее время реальные доходы жителей Соединенного Королевства падают самыми быстрыми темпами за последние 10 лет.

# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

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