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Следующий Совмин Союзного государства состоится в конце 2018 года в Беларуси

13 июня 2018 15:36
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Новости Беларуси. По итогам состоявшегося 13 июня в Москве заседания Совета министров Союзного государства главы правительств Андрей Кобяков и Дмитрий Медведев подписали полтора десятка документов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Следующий Совмин Союзного государства состоится в конце 2018 года в Беларуси-1

Все они послужат развитию интеграции. Определено, что следующая встреча в таком формате состоится в конце 2018 года в Беларуси.

# Беларусь-Россия # Андрей Кобяков # Дмитрий Медведев # Фотофакт

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