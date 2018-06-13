Следующий Совмин Союзного государства состоится в конце 2018 года в Беларуси

Новости Беларуси. По итогам состоявшегося 13 июня в Москве заседания Совета министров Союзного государства главы правительств Андрей Кобяков и Дмитрий Медведев подписали полтора десятка документов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все они послужат развитию интеграции. Определено, что следующая встреча в таком формате состоится в конце 2018 года в Беларуси.