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Кобяков возглавил белорусскую делегацию на Совмине Союзного государства в Москве

13 июня 2018 06:58
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Новости Беларуси. Сотрудничество в сферах машиностроения, АПК и поставки продовольствия, а в первую очередь – экспорт белорусской молочной продукции в Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кобяков возглавил белорусскую делегацию на Совмине Союзного государства в Москве-1

Эти темы станут основными на очередном заседании Совета Министров Союзного государства, которое пройдет 13 июня в Москве. Основное внимание будет уделено торгово-экономическому сотрудничеству Беларуси и России. В центре внимания также объединенная транспортная система Союзного государства и совершенствование бюджетного процесса.

# Беларусь-Россия # Андрей Кобяков # Фотофакт

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