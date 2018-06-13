Кобяков возглавил белорусскую делегацию на Совмине Союзного государства в Москве

Новости Беларуси. Сотрудничество в сферах машиностроения, АПК и поставки продовольствия, а в первую очередь – экспорт белорусской молочной продукции в Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти темы станут основными на очередном заседании Совета Министров Союзного государства, которое пройдет 13 июня в Москве. Основное внимание будет уделено торгово-экономическому сотрудничеству Беларуси и России. В центре внимания также объединенная транспортная система Союзного государства и совершенствование бюджетного процесса.