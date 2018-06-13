Президент Беларуси: «За последний год мы в белорусско-узбекских отношениях сделали гораздо больше, чем за 20 предыдущих лет»
Новости Беларуси. Беларусь поддерживает Узбекистан на пути модернизации. Александр Лукашенко принял во Дворце Независимости главу сената Олий Мажлиса Нигматилла Юлдашева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как отметил белорусский лидер, в последнее время наши страны сделали весьма ощутимый рывок в двусторонних отношениях. Большая заслуга в этом и президента Узбекистана. Беларусь нацелена и далее поддерживать высокие темпы реализации совместных проектов. Лидеры двух стран встречались в Ташкенте в 2017 году, а также совсем недавно во время саммита ШОС в Китае. Делегация во главе с председателем узбекского сената Беларусь посещает впервые.
12 июня состоялись встречи в обеих палатах нашего парламента и Совете министров. Товарооборот между странами по итогам прошлого года составил 130 миллионов долларов. Демонстрирует положительную динамику торговля и в 2018. Впрочем, ставку предлагают делать на кооперацию. Стороны в настоящее время обсуждают более десятка совместных проектов в сфере АПК, машиностроении, фармацевтике.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
За последний год мы в белорусско-узбекских отношениях сделали гораздо больше, чем за 20 предыдущих лет. Даже больше, чем за 20. И знаете, моей заслуги здесь минимум, заслуга вашего президента. Умный, я скажу – талантливый, разумный человек, который, будучи премьер-министром, увидел весь мир, спокойно оценил ситуацию не только на оси Минск-Ташкент, но и по всем направлениям, и совершил приличный рывок. Я ему об этом сказал на саммите ШОС.
Вы просто молодцы за эти годы. Вы открылись миру и во время этого открытия получили максимум от этого, что могли получить. Самое главное – в экономике. Дипломатия, политика – это хорошо, поговорить можно всегда. А вот осязать, пощупать результат – это важнее. И вы это сделали. Это величайшая заслуга руководства вашей страны. И свидетельством этого прорыва Узбекистана на международной арене, в международных отношениях служат наши отношения Беларуси и Узбекистана. Я очень позитивно оцениваю эти отношения.
Нигматилла Юлдашев, председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана:
В Узбекистане с большим уважением относятся к вам. Мы вас знаем как выдающегося государственного деятеля, истинного патриота Беларуси, стойко и последовательно продвигающего интересы своего государства и своего народа. У нас в стране радуются тем огромным успехам, которых Беларусь достигла именно под вашим руководством, и ее растущему международному авторитету.
В настоящее время партнеры также готовят к подписанию дорожную карту сотрудничества на среднесрочную перспективу. В сентябре в Ташкенте ожидают с визитом белорусского Президента. Что же касается парламентской делегации, то политическими контактами визит не ограничивается. Уже состоялись встречи в ПВТ, а 13 июня сенаторы, кроме прочего, планируют посетить один из агрокомбинатов.