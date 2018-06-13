Мясникович о сотрудничестве с Узбекистаном: «Товарооборот в прошлом году вырос практически в два раза»
Новости Беларуси. Беларусь и Узбекистан планируют наладить совместное производство кондитерских изделий. Об этом 12 июня говорили на встрече в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стороны подписали меморандум о сотрудничестве. Беларусь готова развернуть в азиатской стране сборочные производства и сервисные центры. Кроме вопросов кооперации, парламентарии также в деталях обсудили и проекты в науке, туризме, сельском хозяйстве и машиностроении. В 2019 году Беларусь планирует поставить на рынок Узбекистана более 250 карьерных самосвалов.
Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Достаточно сказать, что товарооборот в прошлом году вырос практически в 2 раза. Белорусский экспорт – в 3 раза. Были определенные вопросы по расширению номенклатуры и объемов взаимной торговли тракторной техникой. Все вопросы на сегодняшний день решены, и, кроме того, объемы будут увеличен минимум в 1,5 раза по сравнению с 2017 годом.
Нигматилла Юлдашев, председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана:
Исключительное значение мы придаем культурно-гуманитарной сфере двустороннего сотрудничества: взаимное участие проводимых в наших странах крупных культурных мероприятиях, обмен студентами и преподавателями, развитие сотрудничества в области здравоохранения.
Заинтересованы зарубежные гости в практике наших врачей. В частности, хирургов и онкологов. Всего Узбекистан и Беларусь рассматривают 11 совместных проектов.