Мясникович о сотрудничестве с Узбекистаном: «Товарооборот в прошлом году вырос практически в два раза»

Новости Беларуси. Беларусь и Узбекистан планируют наладить совместное производство кондитерских изделий. Об этом 12 июня говорили на встрече в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стороны подписали меморандум о сотрудничестве. Беларусь готова развернуть в азиатской стране сборочные производства и сервисные центры. Кроме вопросов кооперации, парламентарии также в деталях обсудили и проекты в науке, туризме, сельском хозяйстве и машиностроении. В 2019 году Беларусь планирует поставить на рынок Узбекистана более 250 карьерных самосвалов.